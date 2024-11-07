Selçuk Üniversitesi’nde eczacılığın geleceği söyleşisi

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Selçuk Ecza Deposu iş birliğinde “Eczacılığın Geleceği” adlı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı M. Sonay Gürgen, eczacılık alanındaki birikim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşinin açılışında konuşan Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Bağcı, öğrencilere ilham kaynağı olması açısından bu tür programlara önem verdiklerini belirterek katılımı dolayısıyla M. Sonay Gürgen'e ve programın organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından söyleşiye geçildi. Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı M. Sonay Gürgen, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim ve iş hayatı, Selçuk Ecza Deposunun kuruluş süreci, eczacılığın sorunları, tedarik sistemi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Selçuk Ecza Deposunun 1958 yılında kurulduğunu, kendisinin de 48 yıldır mesleğin içerisinde yer aldığını söyleyen Gürgen; merhum Ahmet Keleşoğlu'nun işini hakkıyla yapan, ileri görüşlü bir karaktere sahip olduğunu kaydetti.

Gürgen, kamuya yönelik faydalı işler yapma gayretinde olduklarını, bu anlamda bugüne kadar yaklaşık 17 bin öğrenciye burs imkanı sağladıklarını aktardı. Ecza Deposunun İstanbul Şubesini 1974, Adana Şubesini ise 1976'da hizmete açtıklarını anlatan Gürgen, "Türkiye'de çok şubeli ecza depoculuğunu başlattık. 6 bin personelimiz ve 2 bin 500 aracımız ile Türkiye'de erişemeyeceğimiz bir yer yok. Türkiye'deki en yaygın ilaç çeşidi de bizde mevcut” diye konuştu. Gürgen, öğrencilerle her zaman diyaloğa açık olduklarını sözlerine ekledi.

Söyleşi, soru – cevap bölümünün ardından plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi