Türk Dil Kurumu burs miktarı belli oldu

Türk Dil Kurumu tarafından verilen lisans, yüksek lisans ve doktora burslarında artış yapıldı. Buna göre, yüksek lisans bursu 6 bin TL’den 10 bin TL’ye, doktora bursu 9 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarıldı.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, üniversite giriş sınavı başarı sıralamasına göre, 2024'te 2 bin 250 lira ile 6 bin lira aralığında verilen lisans burslarının miktarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren 3 bin 375 lira ile 9 bin lira aralığına yükseltildi. Ayrıca yeni yıldan itibaren yüksek lisans burs miktarı 6 bin liradan 10 bin liraya, doktora bursu ise 9 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.​​​​​​​ Kaynak: AA

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