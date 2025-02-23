Van’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Doğu Anadolu’nun sert kış şartlarıyla bilinen illerinden Van’da kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
Van'da Kar Yağışı Başladı, 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Van'da özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma ulaşımı zorlaştırıyor. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarının eğitim-öğretimi nasıl etkileyeceğine dair valilikten gelecek açıklamaları bekliyor.
Van'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Van genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Van Valiliği'nden yapılacak açıklamalar büyük önem taşıyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Van'da Kar Tatili Var Mı?
Van'da süren kar yağışı sebebiyle öğrenciler ve veliler tatil kararını öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor. Şu ana kadar Van Valiliği'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.
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