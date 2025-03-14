YDS SONUÇ TARİHİ | YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sonuç tarihi hangi gün?
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları için araştırmalar başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan YDS’nin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM’nin duyurduğu YDS sonuç açıklama tarihi...
22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan YDS, 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar duyuruldu mu? İşte tüm detaylar...
YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları henüz açıklanmadı. 2025/1 YDS sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Bu senenin ikinci YDS sınavı için başvuru işlemleri 30 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, 8 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
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