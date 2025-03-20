YDS sonuçları 2025/1 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sonuç tarihi hangi gün?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonrasında sonuçlar için araştırmalar başladı. Adaylar, “YDS sonuçları açıklandı mı?“ ve “YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?“ gibi sorulara yanıt arıyor. 2025/1 YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından belirlendi. Peki, YDS sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte merak edilen detaylar...
22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında YDS başvuru işlemleri tamamlanırken, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta gerçekleştirildi. Şimdi ise, adaylar YDS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 2025/1 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu sorunun cevabı ve detaylar..
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YDS SONUÇLARI 2025/1 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre YDS sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
YDS/2 BAŞVURULARI VE SINAV - SONUÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı2025-YDS/2 başvuruları 30 Eylül'de başlayacak, 8 Ekim'de sona erecek.
16 Kasım'da sınav uygulanacak, sonuçları ise 5 Aralık'ta açıklanacak.
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