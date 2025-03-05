YKS 2025 geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Geç başvuru ücreti ve tarihi belli oldu

YKS geç başvuru tarihi, 3 Mart’ta biten başvuru süresini kaçıran adaylar tarafından merak ediliyor. 2025 YKS geç başvuru günleri, ÖSYM tarafından açıklanan geç başvuru takvimi ile belli oldu.

ÖSYM tarafından 2025 YKS için başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihlerinde alındı. Bu tarihler arasından başvurularını yapamayan üniversite adayları, ÖSYM tarafından belirlenen YKS geç başvuru tarihlerinde başvurularını yapabilecek.

YKS 2025 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

2025 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için normal başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerini merak ediyor. ÖSYM takvimine göre, YKS geç başvuru işlemleri 11-13 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS 2025 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, geç başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabileceklerdir. Geç başvuru için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

ÖSYM'nin resmi internet sitesine (ais.osym.gov.tr) girin.

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme girin.

Sınav seçeneklerinizi belirleyin (TYT, AYT, YDT).

Geç başvuru ücretini yatırın.

Başvuru bilgilerinizi kontrol ederek onaylayın.

YKS 2025 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Normal başvuru süresinde YKS'nin her bir oturumu için 450 TL üret belirlenmişti. Geç başvuru döneminde bu üret %50 artışla uygulanacak. Buna göre:

Sadece TYT'ye girecekler için: 675 TL

TYT + AYT'ye girecekler için: 1350 TL

TYT + AYT + YDT'ye girecekler için: 2025 TL olarak belirlenmiştir.

YKS 2025 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında YKS'ye başvuran ancak AYT ve/veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir. 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında YKS'nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyeceklerdir.

YKS GEÇ BAŞVURU YAPANLAR NORMAL BAŞVURANLARLA AYNI HAKLARA SAHİP Mİ?

Evet, geç başvuru yapan adaylar, sınava normal tarihlerde başvuran adaylarla aynı haklara sahip olacak ve herhangi bir fark olmadan sınav girebileceklerdir.

Kaynak: Haber Merkezi