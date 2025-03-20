Yöntem Eğitim Kurumlarında Çanakkale şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Yöntem Eğitim Kurumlarının üç yerleşkesinde de görkemli törenler yapılarak, şehitler anıldı.

Bağımsızlık mücadelesinin en önemli örneği olan Çanakkale Zaferi, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlılığıyla ön planda olan Yöntem Kolejinde de bu kapsamda Meram Yerleşkesinde, Yaka Yerleşkesinde ve Selçuklu Yerleşkesinde eş zamanlı olarak törenler yapıldı.

Törende konuşan Yöntem Eğitim Kurumları Selçuklu Yerleşkesi Okul Müdürü Musa Gezgin: "Türk milleti, bağımsızlığına düşkündür. Esarete boyun eğmez bir milleti yenmek mümkün değildir. Bu nedenle bir yanımız hep Çanakkale'dir.” dedi.

Bu büyük destanı yeni nesillere daha iyi anlatabilmek için programda şiirler, türküler, oratoryolar, dans gösterileri düzenlendi. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘18 Mart Çanakkale Zaferi' konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmiştir. Dereceye giren öğrencilere okul idaresi tarafından plaket verildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 18 Mart Şehitler Günü Konulu Kompozisyon Yarışması'nda Fen Lisesi öğrencisi Burak Yağız Dereli de büyük bir başarı göstererek Konya 3.sü oldu.

Kaynak: Haber Merkezi