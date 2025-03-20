Yöntem Eğitim Kurumlarında Çanakkale şehitleri anıldı
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Yöntem Eğitim Kurumlarının üç yerleşkesinde de görkemli törenler yapılarak, şehitler anıldı.
Bağımsızlık mücadelesinin en önemli örneği olan Çanakkale Zaferi, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlılığıyla ön planda olan Yöntem Kolejinde de bu kapsamda Meram Yerleşkesinde, Yaka Yerleşkesinde ve Selçuklu Yerleşkesinde eş zamanlı olarak törenler yapıldı.
Törende konuşan Yöntem Eğitim Kurumları Selçuklu Yerleşkesi Okul Müdürü Musa Gezgin: "Türk milleti, bağımsızlığına düşkündür. Esarete boyun eğmez bir milleti yenmek mümkün değildir. Bu nedenle bir yanımız hep Çanakkale'dir.” dedi.
Bu büyük destanı yeni nesillere daha iyi anlatabilmek için programda şiirler, türküler, oratoryolar, dans gösterileri düzenlendi. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘18 Mart Çanakkale Zaferi' konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmiştir. Dereceye giren öğrencilere okul idaresi tarafından plaket verildi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 18 Mart Şehitler Günü Konulu Kompozisyon Yarışması'nda Fen Lisesi öğrencisi Burak Yağız Dereli de büyük bir başarı göstererek Konya 3.sü oldu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”