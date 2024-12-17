17 Aralık 2024 Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Konya altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girdi. Peki Konya’da gram altın ne kadar, Konya’da çeyrek altın düştü mü? İşte Konya altın fiyatları

Gram Altın (Tüm): 2.999,00 TL - 3.016,00 TL Gram Altın (Bozuk): 3.002,00 TL - 3.023,00 TL 22 Ayar Altın: 2.737,00 TL 18 Ayar Altın: 2.202,00 TL 14 Ayar Altın: 1.719,00 TL Gremse Altın: 48.385,00 TL - 49.035,00 TL Ata Lira: 19.340,00 TL - 19.725,00 TL Tam Altın: 19.340,00 TL - 19.725,00 TL Yarım Altın: 9.695,00 TL - 9.920,00 TL Çeyrek Altın: 4.845,00 TL - 4.975,00 TL

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