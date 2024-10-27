2025 Asgari ücret zammı için beklentiler yükseliyor: Kim ne kadar artış talep ediyor?

2025 yılı için belirlenmesi beklenen asgari ücret artışı, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Aralık ayının sonunda nihai karar verilecek olan artış oranına yönelik talepler, ilgili komisyon toplanmadan önce dile getirilmeye başladı.

Asgari ücret belirleme süreci

Asgari Ücret Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor ve 2025 yılı için belirlenecek yeni ücret için Aralık ayında üç toplantı gerçekleştirecek. Toplantılar sonucunda ortak bir rakam üzerinde anlaşma sağlanamazsa Hakem Heyeti devreye girecek ve karar alınacak.

Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişi bulunuyor, ancak maaşı asgari ücrete yakın olanlar da bu değişimden etkileniyor. Dolayısıyla asgari ücret artışı, ülke genelinde ekonomik dengeleri ilgilendiren bir konu.

Güncel asgari ücret

Ocak 2024 itibarıyla geçerli olan mevcut asgari ücret brüt 20.003 TL, net 17.002 TL olarak belirlenmişti.

Tarafların talepleri ve açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret artışının tüm tarafların refahını gözeten bir rakam olması gerektiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sendikalar, işverenler ve hükümet arasındaki müzakerelerle bir karar alınacağını söyledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, ABD temaslarında, enflasyon ve ücret ilişkisine göre %25 oranının değerlendirildiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, partisinin 30.000 TL'nin altında bir asgari ücreti kabul etmeyeceğini vurguladı.

Asgari ücret artış beklentileri

Tarafların önerdikleri artış oranları şöyle sıralanıyor:

- Ekonomi Yönetimi (yüzde 25 artış): 21.252,5 TL

- İşveren: 22.000 TL

- TCMB yıl sonu enflasyon hedefine göre (yüzde 38 artış): 23.462 TL

- OVP enflasyon hedefine göre (yüzde 41,5 artış): 24.057,8 TL

- Muhalefet: 30.000 TL

(Sibel Elmas)