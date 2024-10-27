GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

2025 Asgari ücret zammı için beklentiler yükseliyor: Kim ne kadar artış talep ediyor?

Sibel Elmas
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

2025 Asgari ücret zammı için beklentiler yükseliyor: Kim ne kadar artış talep ediyor?

2025 yılı için belirlenmesi beklenen asgari ücret artışı, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Aralık ayının sonunda nihai karar verilecek olan artış oranına yönelik talepler, ilgili komisyon toplanmadan önce dile getirilmeye başladı.

Asgari ücret belirleme süreci

Asgari Ücret Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor ve 2025 yılı için belirlenecek yeni ücret için Aralık ayında üç toplantı gerçekleştirecek. Toplantılar sonucunda ortak bir rakam üzerinde anlaşma sağlanamazsa Hakem Heyeti devreye girecek ve karar alınacak.

Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişi bulunuyor, ancak maaşı asgari ücrete yakın olanlar da bu değişimden etkileniyor. Dolayısıyla asgari ücret artışı, ülke genelinde ekonomik dengeleri ilgilendiren bir konu.

Güncel asgari ücret

Ocak 2024 itibarıyla geçerli olan mevcut asgari ücret brüt 20.003 TL, net 17.002 TL olarak belirlenmişti.

Tarafların talepleri ve açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret artışının tüm tarafların refahını gözeten bir rakam olması gerektiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sendikalar, işverenler ve hükümet arasındaki müzakerelerle bir karar alınacağını söyledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, ABD temaslarında, enflasyon ve ücret ilişkisine göre %25 oranının değerlendirildiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, partisinin 30.000 TL'nin altında bir asgari ücreti kabul etmeyeceğini vurguladı.

Asgari ücret artış beklentileri

Tarafların önerdikleri artış oranları şöyle sıralanıyor:

- Ekonomi Yönetimi (yüzde 25 artış): 21.252,5 TL

- İşveren: 22.000 TL

- TCMB yıl sonu enflasyon hedefine göre (yüzde 38 artış): 23.462 TL

- OVP enflasyon hedefine göre (yüzde 41,5 artış): 24.057,8 TL

- Muhalefet: 30.000 TL

(Sibel Elmas)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER