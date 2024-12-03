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3 Aralık 2024 Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Sibel Elmas
Muhabir

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3 Aralık 2024 Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Konya altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girdi. Peki Konya’da gram altın ne kadar, Konya’da çeyrek altın düştü mü? İşte Konya altın fiyatları

3 Aralık 2024 Salı  günü saat 09:25 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın (Tüm): 3.004 TL'den alınıyor, 3.026 TL'den satılıyor.

Gram Altın (Bozuk): 3.010 TL'den alınıyor, 3.032 TL'den satılıyor.

22 Ayar Altın: 2.742 TL'den alınıyor

18 Ayar Altın: 2.202 TL'den alınıyor

14 Ayar Altın: 1.720 TL'den alınıyor

Gremse Altın: 48.610 TL'den alınıyor, 49.220 TL'den satılıyor.

Ata Lira: 20.090 TL'den alınıyor, 20.335 TL'den satılıyor.

Tam Altın: 19.515 TL'den alınıyor, 19.800 TL'den satılıyor.

Yarım Altın: 9.775 TL'den alınıyor, 9.965 TL'den satılıyor.

Çeyrek Altın: 4.865 TL'den alınıyor, 5.005 TL'den satılıyor.

Konya Altın Fiyatları 

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