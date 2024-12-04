4 Aralık 2024 Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Konya altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girdi. Peki Konya’da gram altın ne kadar, Konya’da çeyrek altın düştü mü? İşte Konya altın fiyatları

4 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 09:25 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde: Gram Altın (Tüm): Alış 2.991 TL, Satış 3.012 TL Gram Altın (Bozuk): Alış 2.992 TL, Satış 3.016 TL 22 Ayar Altın: Alış 2.730 TL 18 Ayar Altın: Alış 2.197 TL 14 Ayar Altın: Alış 1.715 TL Gremse Altın: Alış 48.360 TL, Satış 48.990 TL Ata Lira: Alış 19.960 TL, Satış 20.230 TL Tam Altın: Alış 19.390 TL, Satış 19.715 TL Yarım Altın: Alış 9.715 TL, Satış 9.930 TL Çeyrek Altın: Alış 4.835 TL, Satış 4.980 TL

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