5 Aralık 2024 Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Konya altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girdi. Peki Konya’da gram altın ne kadar, Konya’da çeyrek altın düştü mü? İşte Konya altın fiyatları

5 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09:25 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde: Gram Altın (Tüm): Alış 3.008 TL, Satış 3.032 TL Gram Altın (Bozuk): Alış 3.015 TL, Satış 3.039 TL 22 Ayar Altın: Alış 2.746 TL 18 Ayar Altın: Alış 2.207 TL 14 Ayar Altın: Alış 1.723 TL Gremse Altın: Alış 48.650 TL, Satış 49.305 TL Ata Lira: Alış 20.100 TL, Satış 20.390 TL Tam Altın: Alış 19.525 TL, Satış 19.855 TL Yarım Altın: Alış 9.775 TL, Satış 10.000 TL Çeyrek Altın: Alış 4.855 TL, Satış 5.030 TL

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