Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! Başvuran her aileye 15 bin TL ödeme yapılacak

Dar gelirli ailelere yönelik Aile Destek Programı, maddi zorluk çeken hanelere aylık 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen yardım ödemeleri yapılacak. Gelir düzeyine göre belirlenen bu destek programında, çocuk sayısına göre aylık 350 TL ila 650 TL arasında ek yardımlar da verilecek. Başvurular e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere sağlanan karşılıksız destek ödemeleri için yeni bir düzenlemeye gitti. Yeni eğitim dönemi öncesinde ailelerin maddi olarak rahatlatılması amacıyla ödemeler erkene çekildi. Alınan bu kararla birlikte, hanelere 15 bin TL tutarında nakit destek sağlanacak. Karşılıksız olarak gerçekleştirilen bu yardımların, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladığı belirtiliyor. Daha önce sona ermesi planlanan ödemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Aralık ayı sonuna kadar uzatıldı ve destekler yıl sonuna kadar devam edecek.





1. Aile Destek Programı nedir, ne içerir?

Aile Destek Programı, dar gelirli hanelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmış bir yardım programıdır. Hanelerin kişi başına düşen gelirine göre dört farklı gelir aralığı belirlenmiş olup, bu aralıklara göre aylık 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen yardım ödemeleri yapılır. Ayrıca, hanedeki çocuk sayısına bağlı olarak da aylık 350 TL ila 650 TL arasında ek ödemeler yapılmaktadır.

2. Aile Destek Programına nasıl başvurulur?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilir. Ayrıca, başvuru sahibinin ikamet adresine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapılabilir.

3. Neden bazı hak sahiplerine benden daha fazla ödeme yapılıyor?

Aile Destek Programı'nda ödeme miktarları, hane içinde kişi başına düşen gelir aralıklarına göre belirlenmektedir. Örneğin, hane içinde kişi başına düşen gelir 450 TL ve altında olan haneler 1.250 TL ödeme alırken, gelir seviyesi 1.372,30 TL'nin üzerinde olan haneler ise aylık 850 TL ödeme alırlar.

4. Hane içindeki kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır?

Bu hesaplama, hane içindeki kişi başına düşen gelirin yıllık asgari ücretin 1/3'ünden az olup olmadığına göre yapılır. Hane geliri, hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Gelir testi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılır ve başvurular, devlet veri tabanları üzerinden kontrol edilir.

5. Aile Destek Programı hak sahipliği nasıl belirlenir?

Hak sahipliği, başvuru sahibinin gelir durumu, hane profili ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak belirlenir. Başvuru sahibi memur, noter, muhtar ya da yurt dışında çalışan bir kişi ise başvurusu reddedilir. Başvuru uygun görülürse, Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından yapılan değerlendirme sonucu hak sahipliği belirlenir.

6. Aile Destek Programı ödemelerim neden feshedildi?

Program kapsamındaki yardımlar, hak sahibinin ya da hanesinin gelir durumunda program şartlarını ihlal edecek bir değişiklik olduğunda feshedilir. Ayrıca, hanede yaşayan kişilerin ölümü ya da hane dışına çıkması gibi durumlarda da ödemeler otomatik olarak durdurulur.

7. Aile Destek Programı ödemelerim neden durduruldu?

Hak sahibinin ve hanesinin sosyoekonomik durumu değiştiğinde, vakıflar bu durumu yeniden değerlendirir. Eğer hak sahibinin durumu program koşullarına uygun değilse yardım durdurulur, ancak durumu tekrar uygun hale gelirse yardımlar geriye dönük olarak ödenir.

8. Ödemeler ne zaman yapılır?

Aile Destek Programı ödemeleri aylık olarak yapılmakta olup, ödeme listeleri merkezi olarak hazırlanır ve hak sahiplerine zamanında ulaştırılır.

Aile Destek Programı, düşük gelirli aileler için hayati bir destek sağlarken, başvuru süreci ve gelir testlerinin doğru bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Yardımdan faydalanmak isteyenler, başvurularını belirtilen koşullara uygun şekilde tamamlayarak bu programdan yararlanabilirler.

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Kaynak: Haber Merkezi