Aksaray’da Güncel Kesim Fiyatları | AKSARAY DANA KESİM FİYATI NE KADAR? AKSARAY KUZU KESİM FİYATI NE KADAR?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından yapılan açıklamalara göre, Aksaray'da dana ve kuzu karkas et kesim fiyatlarında bu hafta dikkat çeken bir artış yaşandı. Fiyatlardaki bu artış, besicilerin kazancını artırırken, tüketiciler için kırmızı etin daha pahalı hale gelmesine yol açtı.

Dana Karkas Et Fiyatı Yükseldi

Aksaray'da dana karkas et kesim fiyatı, geçtiğimiz haftaya kıyasla 5,65 TL artarak 400,69 TL seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta 395,04 TL olan fiyat, bu hafta belirgin bir şekilde arttı. Artışın temel sebepleri arasında, kesim maliyetlerinin yükselmesi ve et talebindeki artış yer alıyor.

Kuzu Karkas Et Fiyatı İyice Yükseldi

Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta 5,63 TL artarak 462,39 TL seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz hafta 456,76 TL olan kuzu karkas et fiyatı, bu haftaki artışla birlikte daha da pahalanmış oldu.

Kesim Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri

Kesim fiyatlarındaki yükselişin başlıca sebepleri arasında üretim maliyetlerindeki artış ve arz-talep dengesindeki değişiklikler bulunuyor. Üreticiler, artan maliyetlerle birlikte daha yüksek fiyatlarla et kesimi yaparken, talebin yüksekliği de bu fiyatları destekliyor. Bu durum, besiciler için olumlu bir gelişme olsa da, tüketiciler için kırmızı et fiyatlarının artması anlamına geliyor.

Aksaray'daki Güncel Kesim Fiyatları

Aksaray'da bu hafta dana karkas et kesim fiyatı 409,20 TL, kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, etin üretim maliyetlerinin arttığını ve Aksaray'da kırmızı et talebinin devam ettiğini gösteriyor.