GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

Aksaray’da Güncel Kesim Fiyatları | AKSARAY DANA KESİM FİYATI NE KADAR? AKSARAY KUZU KESİM FİYATI NE KADAR?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Aksaray’da Güncel Kesim Fiyatları | AKSARAY DANA KESİM FİYATI NE KADAR? AKSARAY KUZU KESİM FİYATI NE KADAR?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından yapılan açıklamalara göre, Aksaray'da dana ve kuzu karkas et kesim fiyatlarında bu hafta dikkat çeken bir artış yaşandı. Fiyatlardaki bu artış, besicilerin kazancını artırırken, tüketiciler için kırmızı etin daha pahalı hale gelmesine yol açtı.

Dana Karkas Et Fiyatı Yükseldi

Aksaray'da dana karkas et kesim fiyatı, geçtiğimiz haftaya kıyasla 5,65 TL artarak 400,69 TL seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta 395,04 TL olan fiyat, bu hafta belirgin bir şekilde arttı. Artışın temel sebepleri arasında, kesim maliyetlerinin yükselmesi ve et talebindeki artış yer alıyor.

Kuzu Karkas Et Fiyatı İyice Yükseldi

Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta 5,63 TL artarak 462,39 TL seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz hafta 456,76 TL olan kuzu karkas et fiyatı, bu haftaki artışla birlikte daha da pahalanmış oldu.

Kesim Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri

Kesim fiyatlarındaki yükselişin başlıca sebepleri arasında üretim maliyetlerindeki artış ve arz-talep dengesindeki değişiklikler bulunuyor. Üreticiler, artan maliyetlerle birlikte daha yüksek fiyatlarla et kesimi yaparken, talebin yüksekliği de bu fiyatları destekliyor. Bu durum, besiciler için olumlu bir gelişme olsa da, tüketiciler için kırmızı et fiyatlarının artması anlamına geliyor.

Aksaray'daki Güncel Kesim Fiyatları

Aksaray'da bu hafta dana karkas et kesim fiyatı 409,20 TL, kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, etin üretim maliyetlerinin arttığını ve Aksaray'da kırmızı et talebinin devam ettiğini gösteriyor.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER