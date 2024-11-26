Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması!

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranında. Asgari ücrette zam pazarlığı, önümüzdeki ay başlayacak. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Kabine toplantısı sonrası açıklama geldi. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerin Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağına işaret ederek, sürecin geçen seneki gibi yürütüleceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin "Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz" dedi.

Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni asgari ücretin tespiti ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" yanıtını verdi.

İLK TOPLANTI BAKANLIKTA

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Geçtiğimiz yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştiren komisyon, bu yıl da Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci toplantısında toplanacak. Komisyonun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapması planlanıyor. Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümeti temsilen de 5 üye yer alıyor. TÜRK-İŞ, geçen sene olduğu gibi bu yıl da heyetinin 4 üyesini asgari ücretli çalışanlardan seçti.

Kaynak: Haber Merkezi