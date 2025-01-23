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Dolar kaç TL, Sterlin kaç TL? Dolar ve sterlin kuru bugün ne kadar? (23 Ocak 2025 dolar - sterlin fiyatları)

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Dolar kaç TL, Sterlin kaç TL? Dolar ve sterlin kuru bugün ne kadar? (23 Ocak 2025 dolar - sterlin fiyatları)
Dolar kaç TL, Sterlin kaç TL? Dolar ve sterlin kuru bugün ne kadar? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Döviz kurları, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası belirgin bir hareket göstermedi.

Dolar/TL, faiz kararı sonrası 35,66 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 37,22 seviyesinde el değiştirdi.

Sterlin/TL, faiz kararı sonrası 43,93 civarında işlem gördü. 

Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi.

Piyasalarda faizin yüzde 45'e indirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamamasının risk iştahını desteklemesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ülkede enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler varlığını korurken, bu durum ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında politika uyuşmazlığına yol açabileceğine yönelik kaygıları artırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın tamamında 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını kaydeden analistler, fiyatlamaların bankanın haziran ayında yüzde 90 ihtimalle faiz indirimi yapacağı yönünde oluştuğunu belirtti.

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