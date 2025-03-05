EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 | Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Zam Oranı ve Ödeme Tarihi Belli Oldu mu?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Emeklilere bayram öncesinde ödeme yapılacak mı, ikramiye tutarı ne kadar olacak? Geçtiğimiz yıl %50 zamla 3.000 TL'ye yükseltilen ikramiyelerin bu yıl artıp artmayacağı gündemdeki yerini koruyor. İşte 2025 emekli bayram ikramiyesine dair son gelişmeler...

Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu mu? Ne Zaman Açıklanacak?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart'ta başlayacak ve emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl %50 zam yapılarak 3.000 TL'ye çıkarılan ikramiyelerde bu yıl da artış yapılması gündemde. Peki, bu yıl ikramiye zammı olacak mı, ne kadar olacak?

Sosyal güvenlik uzmanları ve ekonomi yorumcuları, ikramiyelerle ilgili 3 farklı senaryoyu değerlendiriyor:

1. İkramiye %15.75 Zamlanırsa Ne Kadar Olur?

Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılan %15.75'lik maaş zammı baz alınarak bir hesaplama yapılırsa, bayram ikramiyesi 3.400 - 3.500 TL bandına çıkabilir.

2. Yıllık Enflasyon Oranında Artış Olursa Kaç TL Ödenecek?

Ekonomi uzmanları, ikramiyelerin yıllık enflasyon oranında artırılması durumunda %44 - %45 civarında bir zam olabileceğini belirtiyor. Bu senaryoya göre ikramiyeler 4.500 TL'ye çıkabilir ve toplamda yıl içinde 9.000 TL'ye ulaşabilir.

3. Geçen Yılki Gibi %50 Zam Gelirse İkramiye Kaç TL Olur?

Geçen yıl olduğu gibi %50 oranında bir artış yapılırsa, emekli bayram ikramiyesi 4.500 TL'ye yükselir. Böyle bir durumda Ramazan ve Kurban Bayramı toplamında 9.000 TL'lik bir ödeme yapılmış olur.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ikramiyesinin 10 Mart'a kadar açıklanabileceğini ve ödemelerin bayramdan bir hafta - 10 gün önce hesaplara yatacağını belirtiyor.

Bayram ikramiyesi zammı kesinleşti mi? sorusunun yanıtı için gözler hükümetin resmi açıklamasına çevrildi. Eğer yasal düzenleme yapılmazsa, ikramiyeler geçen yılki 3.000 TL üzerinden ödenecek. Ancak, ekonomistler 3500 - 4000 TL seviyesinde bir zam bekliyor.

İkramiyeler Emekli Maaşlarına Göre Mi Artacak?

TGRT Haber yayınında konuşan Özgür Erdursun, emekli ikramiyelerinin asgari ücrete oranlandığında aslında 13.850 TL olması gerektiğini ancak yıllar içinde değer kaybettiğini belirtiyor. Eğer ikramiyelere daha büyük bir zam yapılırsa, asgari ücretle olan fark kapatılabilir mi? Bu da merak edilen sorular arasında.

Sonuç olarak, emeklilerin gözü kulağı yakın zamanda açıklanması beklenen ikramiye tutarında. İkramiyelere zam yapılacak mı, ne kadar olacak? sorularının yanıtı önümüzdeki günlerde netleşecek. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz!

Kaynak: Haber Merkezi