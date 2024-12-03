Enflasyon verisi açıklandı: Emekli ve memur zammı netleşiyor! Doktor, öğretmen, imam ve polis ne kadar zammı garantiledi?

TÜİK’in kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca emekli ve memurun maaşları da şekillendi. Verilere göre memur ve memur emeklileri aralık ayı enflasyon verisi hariç alacakları zam yüzde 10.40 oldu.

Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren zam zamanına bir ay kaldı.

Memurlar maaşlarına göre hesaplamalarını yapmaya başladı.

ZAM ORANI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayına ilişkin 5 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı.

Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu.

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak açıklandı.

YÜZDE 10,4 ZAM CEPTE

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 43 BİN 283 LİRA

En düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak kullanılıyor.

5 aylık enflasyon farkı ile birlikte 43 bin 283 lira maaş alınmasına şimdiden hak kazanıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 19 BİN 415 LİRA

En düşük memur maaşı 17 bin 587 lira olarak uygulanıyor ve 4 aylık enflasyon farkı ile birlikte bin 828 lira zamla birlikte 19 bin 415 lira maaş alınmasına şimdiden hak kazanıldı.

MEMURLARIN SON BİR VERİ KALA HAK ETTİĞİ MAAŞLAR

UNVANLAR / DERECE / 2024 Temmuz-Aralık

ŞUBE MÜDÜRÜ - 1/4 (Üniversite Mezunu): 57 bin 762 liradan 63 bin 769 liraya

MEMUR / (Üniversite Mezunu) - 9/1: 40 bin 817 liradan 45 bin 70 liraya

UZMAN ÖĞRETMEN - 1/4: 52 bin 575 liradan 58 bin 43 liraya

ÖĞRETMEN - 1/4: 47 bin 441 liradan 52 bin 375 liraya

BAŞKOMİSER - 3/1: 58 bin 74 liradan 64 bin 114 liraya

POLİS MEMURU - 8/1: 52 bin 552 liradan 58 bin 17 liraya

UZMAN DOKTOR - 1/4: 97 bin 836 liradan 108 bin 10 liraya

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) - 5/1: 47 bin 60 liradan 51 bin 954 liraya

MÜHENDİS - 1/4: 58 bin 954 liradan 65 bin 89 liraya

TEKNİSYEN - 11/1 (Lise Mezunu): 41 bin 890 liradan 46 bin 247 liraya

İMAM HATİP- (Üniversite Mezunu): 41 bin 140 liradan 45 bin 418 liraya

PROFESÖR - 1/4: 85 bin 671 liradan 94 bin 581 liraya

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - 7/1: 56 bin 537 liradan 62 bin 417 liraya

VAİZ - 1/4: 49 bin 161 liradan 54 bin 274 liraya

AVUKAT - 1/4: 56 bin 179 liradan 62 bin 22 liraya yükselecek

YÜZDE 6 ORANINDA ZAMLA MASADAN AYRILMIŞLARDI

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve hükümetle pazarlık yapılarak alınan zam 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, diğer 6 ayı için de yüzde 5 olmuştu.

Başka bir deyişle memur ve memur emeklileri eğer enflasyon farkı oluşmazsa 2025 yılında kümülatif olarak yüzde 11.3 zamma razı gelmişti.

NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesaplamasında Temmuz-Aralık 2024 aylarının aylık enflasyon rakamları kümülatif olarak hesaplanıyor.

Çıkan sonuca 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı ekleniyor ve yine çıkan sonuç 2024 Ocak-Temmuz zammına bölünüyor.

Ortaya çıkan formülasyon memur ve memur emeklisinin alacağı maaşı gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi