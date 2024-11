Et kesim fiyatları yükseldi! Dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları ne kadar oldu?

Et kesim fiyatları yükseliş eğilimine geçti. Geçen haftaya göre artış yaşayan kuzu ve dana karkas et kesim fiyatları birçok üretici tarafından merak ediliyor. Peki güncel dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları kaç TL?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından her hafta Perşembe günü açıklanan kuzu ve dana karkas et kesim fiyatları belli oldu. Hem üreticileri hem de tüketicileri etkileyen dana ve kuzu kesim fiyatları geçen haftaya göre yükseliş ile haftayı kapattı. DANA KARKAS ET KESİM FİYATI Geçtiğimiz hafta ortalama dana karkas et kesim fiyatı 346,61 TL olarak kaydedilmişti. Bu hafta ise fiyat, hafif bir artış göstererek 347,16 TL'ye yükseldi ve haftayı bu seviyeden kapattı. KUZU KARKAS ET KESİM FİYATI Her hafta artış eğiliminde olan kuzu karkas et kesim fiyatları, bu hafta da yükselişini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta 406,71 TL seviyesinde olan kuzu karkas et kesim fiyatı, bu hafta dikkate değer bir artışla 422,87 TL'ye ulaştı ve haftayı bu seviyeden kapattı. Bölgelere göre dana karkas et kesim fiyatları Ege Bölgesi: 347,50 TL/Kg Akdeniz Bölgesi: 339,00 TL/Kg Marmara Bölgesi: 348,00 TL/Kg İç Anadolu Bölgesi: 347,20 TL/Kg Doğu Anadolu Bölgesi: 353,30 TL/Kg Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 338,40 TL/Kg Karadeniz Bölgesi: 356,70 TL/Kg Ortalama: 347,16 TL Bölgelere göre kuzu karkas et kesim fiyatları: Ege Bölgesi: 455,00 TL/Kg Akdeniz Bölgesi:405,50 TL/Kg Marmara Bölgesi: 460,00 TL/Kg İç Anadolu Bölgesi: 420,00 TL/Kg Doğu Anadolu Bölgesi: 390,00 TL/Kg Güneydoğu Anadolu Bölgesi:413,40 TL/Kg Karadeniz Bölgesi: 416,70 TL/Kg Ortalama: 422,87 TL (Mustafa İlker Şen)

