KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ 2025? Kadınlar ve erkekler için 2025 kademeli emeklilik şartları neler, tablo belli oldu mu?

2023 yılının Mart ayında yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunan yaklaşık 2 milyon kişi emekliliğe hak kazandı. Ancak, EYT kapsamına girmeyen vatandaşlar, erken emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme olup olmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik konusundaki sorulara yanıt vererek, “Emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik planlamıyoruz. Mevcut prim ve yıl şartları devam edecek.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, şimdilik yeni bir düzenlemenin olmadığını gösterse de kademeli emeklilik beklentileri sürüyor. Peki, kademeli emeklilik 2025 tablosu belli oldu mu? Yeni düzenleme ne zaman çıkacak? İşte, konuya dair son gelişmeler...

2025 yılı için erken emeklilik, diğer adıyla kademeli emeklilik, merakla beklenirken gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Son gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. EYT düzenlemesiyle milyonlarca vatandaşa emeklilik hakkı tanınırken, kademeli emeklilik konusunda nasıl bir yol haritası izleneceği ve erken emekliliğin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu oldu.

Mart 2023'te yürürlüğe giren düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunan kişiler EYT kapsamında emekli olma fırsatı yakaladı ve yaklaşık 2 milyon kişi emekliliğe hak kazandı. Ancak, emeklilik sisteminde değişiklik beklentileri sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili net bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik planlamıyoruz. Mevcut prim ve yıl şartları devam edecek.” ifadelerini kullanarak yeni bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirtti.

Peki, kademeli emeklilik şartları neler? Kademeli emeklilik düzenlemesi gelecek mi? İşte, merak edilen detaylar...

Kadınlar ve Erkekler İçin 2025 Kademeli Emeklilik Şartları Belli Oldu mu?

Erken emeklilik, diğer adıyla kademeli emeklilik konusunda gözler 2025 yılı için TBMM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Kademeli emeklilikle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılında yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişi emekli olurken, bu kez kademeli emeklilik sistemiyle ilgili nasıl bir yol haritası izleneceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik yapılmasının planlanmadığını belirtti. Ancak konuya ilişkin tartışmalar devam ediyor. Peki, 2025 yılı için kademeli emeklilik şartları neler olacak? İşte merak edilen detaylar...

KADEMELİ EMEKLİLİKLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Emeklilik maaşlarına yapılan zamların ardından kademeli emeklilik konusu yeniden gündeme geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında erken emeklilikle ilgili olası düzenlemeler değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada emeklilik sisteminin mevcut şartlarla devam edeceğini söyledi. Ancak EYT kapsamında emekli olamayan vatandaşlar için kademeli emeklilik sürecine ilişkin beklentiler sürüyor. Peki, 2025 yılı için belirlenen kademeli emeklilik tablosu açıklandı mı?

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirlenen yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında emekliliğe kademeli olarak geçiş yapmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu model, sigortalılık süresi, prim ödemeleri ve yaş şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Resmi çalışmalar ve düzenlemeler hayata geçtiğinde kademeli emeklilik şartları daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı toplantıda, emeklilik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, şu sözleri dile getirdi:

"Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek."

Bu açıklama, mevcut sistemin devam edeceği sinyalini verse de, kademeli emeklilik konusunda taleplerin arttığı görülüyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK YAKINDA GELECEK Mİ?

Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, daha önce yaptığı bir açıklamada kademeli emeklilikle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Karakaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenleme eninde sonunda yapılacak. Sosyal güvenlik sistemi bir bütündür ve EYT ile oluşan kopukluk, adil olmayan bir duruma yol açtı. Bu sistemin yumuşatılması ve düzenlenmesi gerekiyor. Benim tahminim, 2027 yılına kadar kademeli emeklilikle ilgili bir düzenlemenin mutlaka yapılacağı yönünde."

Bu açıklamalar, kademeli emeklilik konusunda uzun vadede yeni düzenlemeler olabileceğine işaret ediyor. Ancak 2025 yılı için kesin bir değişiklik öngörülmüyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği, resmi kurumların açıklamaları doğrultusunda netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi