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Karaman’da Dana ve Kuzu Karkas Et Kesim Fiyatları | Karaman’da kuzu kesim fiyatları! Karaman dana kesim fiyatları

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Karaman’da Dana ve Kuzu Karkas Et Kesim Fiyatları | Karaman’da kuzu kesim fiyatları! Karaman dana kesim fiyatları

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından açıklanan verilere göre, Karaman'da dana ve kuzu karkas et kesim fiyatlarında bu hafta artış yaşandı. Geçtiğimiz haftaya kıyasla fiyatlarda belirgin bir yükselme gözlemlendi. Bu artış, besiciler için kâr anlamına gelirken, tüketiciler için kırmızı et fiyatlarındaki artışı beraberinde getirdi.

Dana Karkas Et Kesim Fiyatı 5,65 TL Arttı

UKON'un açıkladığı verilere göre, dana karkas et kesim fiyatı bu hafta 5,65 TL artarak 400,69 TL oldu. Geçtiğimiz hafta ise fiyat 395,04 TL olarak kayıtlara geçmişti. Dana etindeki bu artış, üreticilerin kesim maliyetlerinin yükseldiğini ve bunun da perakende satış fiyatlarına doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Kuzu Karkas Et Kesim Fiyatı 5,63 TL Yükseldi

Kuzu karkas et kesim fiyatında da benzer bir artış yaşandı. Kuzu karkas et kesim fiyatı, geçtiğimiz hafta 456,76 TL iken, bu hafta 5,63 TL artarak 462,39 TL'ye yükseldi.

Karaman'da Et Fiyatları Ne Kadar?

Karaman'daki dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları da oldukça dikkat çekici. Bu hafta dana karkas et kesim fiyatı 409,20 TL'ye yükseldi. Kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışları, Karaman'da kırmızı et talebinin artmasıyla paralel bir şekilde yükselmiş görünüyor.

 

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