GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

Kayseri Güncel Kesim Fiyatları | Kayseri’de dana karkas et kesim fiyatı ne kadar? Kayseri’de kuzu kesim fiyatı...

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Kayseri Güncel Kesim Fiyatları | Kayseri’de dana karkas et kesim fiyatı ne kadar? Kayseri’de kuzu kesim fiyatı...

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Kayseri'de dana ve kuzu karkas et kesim fiyatlarında bu hafta önemli bir artış gözlendi. Fiyatlardaki yükseliş, besicileri sevindirirken, tüketiciler için kırmızı et fiyatlarının daha pahalı hale gelmesine yol açtı.

Dana Karkas Et Fiyatı Yükseldi

Bu hafta, dana karkas et kesim fiyatı geçtiğimiz haftaya göre 5,65 TL artarak 400,69 TL oldu. Geçen hafta 395,04 TL olan dana karkas et fiyatı, bu haftaki artışla birlikte Kayseri'deki et fiyatlarında önemli bir değişiklik meydana geldi. Artışın sebepleri arasında üretim maliyetlerindeki yükselme ve talep artışı yer alıyor.

Kuzu Karkas Et Fiyatı Arttı

Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta 5,63 TL yükselerek 462,39 TL seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta 456,76 TL olan fiyat, bu haftaki artışla birlikte Kayseri'de kuzu etinin fiyatının da arttığını gösteriyor.

Kayseri'de Güncel Kesim Fiyatları

Kayseri'de dana karkas et kesim fiyatı 409,20 TL, kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışları, et talebinin yüksek olduğu Kayseri'de kırmızı etin daha pahalı hale geldiğini gösteriyor.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER