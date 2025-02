Kayseri Güncel Kesim Fiyatları | Kayseri’de dana karkas et kesim fiyatı ne kadar? Kayseri’de kuzu kesim fiyatı...

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Kayseri'de dana ve kuzu karkas et kesim fiyatlarında bu hafta önemli bir artış gözlendi. Fiyatlardaki yükseliş, besicileri sevindirirken, tüketiciler için kırmızı et fiyatlarının daha pahalı hale gelmesine yol açtı.

Dana Karkas Et Fiyatı Yükseldi

Bu hafta, dana karkas et kesim fiyatı geçtiğimiz haftaya göre 5,65 TL artarak 400,69 TL oldu. Geçen hafta 395,04 TL olan dana karkas et fiyatı, bu haftaki artışla birlikte Kayseri'deki et fiyatlarında önemli bir değişiklik meydana geldi. Artışın sebepleri arasında üretim maliyetlerindeki yükselme ve talep artışı yer alıyor.

Kuzu Karkas Et Fiyatı Arttı

Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta 5,63 TL yükselerek 462,39 TL seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta 456,76 TL olan fiyat, bu haftaki artışla birlikte Kayseri'de kuzu etinin fiyatının da arttığını gösteriyor.

Kayseri'de Güncel Kesim Fiyatları

Kayseri'de dana karkas et kesim fiyatı 409,20 TL, kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışları, et talebinin yüksek olduğu Kayseri'de kırmızı etin daha pahalı hale geldiğini gösteriyor.