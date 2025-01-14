Konya’da fiyatlar dibe indi! Onlarca şubesi olan market 14-20 Ocak’ta fiyatları düşürdü

Konya’da onlarca şubesi olan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 14-20 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyalarını duyurdu. Gıdadan temizliğe, birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, müşterilerine uygun fiyatlı alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler dikkat çekiyor. Et, tavuk, peynir, bakliyat, deterjan gibi pek çok ürün, geliş fiyatına tüketicilerle buluşuyor.

Konya'da onlarca şubesi olan market, 2025 yılınada indirimli ürünler katalogunu yayınlayarak, müşterilerine uygun fiyatlı alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler dikkat çekiyor. Et, tavuk, peynir, bakliyat, deterjan gibi pek çok ürün, geliş fiyatına tüketicilerle buluşuyor.

Bu fırsatları kaçırmamak için katalogları inceleyebilir ve ihtiyaçlarınızı avantajlı fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

İşte 14-20 Ocak tarihleri arasında geçerli olan indirimli ürünler!

Kaynak: Haber Merkezi