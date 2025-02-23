Konya’da gram altın ne kadar? 23 Şubat 2025 Konya’da gram gümüş ne kadar? 1 gr gümüş kaç TL?

Konya’da gümüş fiyatları, tıpkı altın gibi vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 23 Şubat 2025 itibarıyla Konya’da gram gümüş fiyatı ne kadar? Ayrıca, Konya’daki gram altın fiyatındaki değişiklikler nasıl? Dolar ve Euro kurlarındaki gelişmeler de merak konusu. İşte, 23 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Konya’daki güncel gümüş fiyatları ve döviz kuru bilgileri...

23 Şubat 2025 Pazar günü itibarıyla Konya'da güncel gram, gram altın, dolar gümüş fiyatları şu şekilde: KONYA'DA GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? Granül Gümüş: Alış 37,903 - Satış 39,406 Külçe (50 GR): Alış 1.890,50 - Satış 2.438,96 Külçe (500 GR): Alış 18.835,82 - Satış 20.131,25 Külçe (1 KG): Alış 37.902,93 - Satış 39.412,86 KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR? Gram Altın (Tüm): Alış 3.525,00 TL - Satış 3.548,00 TL Gram Altın (22 Ayar): Alış3.529,00 TL - Satış 3.554,00 TL KONYA'DA DOLAR VE EURO KAÇ LİRA? Dolar / TL Alış: 36,470 - Satış: 36,550 Euro / TL Alış: 38,041 - Satış: 38,210 (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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