Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 20 Aralık 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. AKARYAKITA ZAM VAR MI? Motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ise 43 lira 14 kuruştan, Motorinin literesi 43 lira 33 kuruştan satılıyor. AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Kaynak: Haber Merkezi

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