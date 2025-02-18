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Nevşehir Güncel Kesim Fiyatları | Nevşehir karkas et kesim fiyatları! Nevşehir dana ve kuzu kesim fiyatları ne kadar?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Nevşehir Güncel Kesim Fiyatları | Nevşehir karkas et kesim fiyatları! Nevşehir dana ve kuzu kesim fiyatları ne kadar?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON), Nevşehir'de dana ve kuzu karkas et kesim fiyatlarında bu hafta kayda değer bir artış olduğunu açıkladı. Bu artış, üreticiler için kazanç sağlarken, tüketiciler açısından kırmızı et fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor.

Dana Et Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Nevşehir'de dana karkas et kesim fiyatı, bir önceki haftaya göre 5,65 TL artarak 400,69 TL seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta 395,04 TL olan dana karkas et fiyatlarındaki artış, et üretim maliyetlerinin yükselmesi ve talebin artmasıyla açıklanıyor. Bu durum, üreticilerin kazancını artırırken, kırmızı etin fiyatının yükselmesine neden oldu.

Kuzu Etinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta 5,63 TL artış göstererek 462,39 TL oldu. Geçtiğimiz hafta 456,76 TL olan kuzu karkas et fiyatındaki bu artış, Nevşehir'de kırmızı et fiyatlarının daha da yükseldiğini gösteriyor.

Fiyatlardaki Artışın Sebepleri Neler?

Fiyatlardaki artışın sebepleri arasında, üretim maliyetlerinin yükselmesi ve et talebindeki artış bulunuyor. Üreticiler, artan maliyetler nedeniyle daha yüksek fiyatlarla kesim yaparken, talebin de fazla olması, kırmızı etin fiyatlarının artmasına yol açtı. Besiciler bu gelişmeden kazanç sağlasa da, artan fiyatlar tüketiciler için daha yüksek maliyetler anlamına geliyor.

Nevşehir'de Et Kesim Fiyatları Ne Durumda?

Nevşehir'de dana karkas et kesim fiyatı bu hafta 409,20 TL, kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlendi. Bu artışlar, kırmızı etin üretim maliyetlerinin ve talebin yükseldiğini gözler önüne seriyor. Gelecek haftalarda fiyatların nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.

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