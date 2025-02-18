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Niğde’de Güncel Kesim Fiyatları | Niğde kuzu kesim fiyatları ne kadar? Niğde dana kesim fiyatları

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Niğde’de Güncel Kesim Fiyatları | Niğde kuzu kesim fiyatları ne kadar? Niğde dana kesim fiyatları

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından açıklanan verilere göre, Niğde'de dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları bu hafta önemli bir artış gösterdi. Bu gelişme, besiciler açısından olumlu bir durum yaratırken, tüketicilerin et fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Dana Kesim Fiyatları Yükseldi

Niğde'de dana karkas et kesim fiyatı, geçtiğimiz haftaya göre 5,65 TL artarak 400,69 TL oldu. Geçen hafta 395,04 TL olan dana karkas et fiyatındaki artış, üretim maliyetlerinin ve et talebinin artmasından kaynaklanıyor. Bu durum, besicilerin daha fazla kazanç elde etmesine yol açarken, tüketicilerin kırmızı et fiyatlarıyla karşı karşıya kalması da kaçınılmaz oldu.

Kuzu Kesimin Kilosu Ne Kadar Oldu?

Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta 5,63 TL artarak 462,39 TL seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz hafta 456,76 TL olan kuzu karkas et fiyatı, artışla birlikte Niğde'de kırmızı etin fiyatının yükselmesine yol açtı.

Artışın Arkasında Neler Var?

Kırmızı et fiyatlarındaki bu artışın temel sebepleri arasında, üretim maliyetlerinin yükselmesi ve et talebindeki artış yer alıyor. Bu yükselme, besicilerin kazanç sağlamasına olanak tanırken, fiyatların yüksek olması nedeniyle tüketiciler daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor. Artışın devam etmesi, önümüzdeki haftalarda kırmızı et fiyatlarını etkileyebilir.

Niğde'de Güncel Kesim Fiyatları 

Niğde'de dana karkas et kesim fiyatı bu hafta 409,20 TL, kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, üretim maliyetlerindeki artışı ve et talebinin yüksekliğini gösteriyor. Gelecek haftalarda fiyatların nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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