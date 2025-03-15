RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 | Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilen bayram ikramiyesi, ilk kez 2018’de 1.000 TL olarak ödenmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak ödenen ikramiye, bu yıl yapılan artışla 4 bin TL’ye çıkarıldı. Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak. Emekliler, ödeme tarihlerini merakla beklerken, zamlı bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği konusunda araştırmalar yapılıyor. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

İlk kez 2018 yılında verilen emekli bayram ikramiyesi, başlangıçta 1.000 TL olarak ödenmişti. 2024 yılında yapılan %50'lik bir zamla bu tutar 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl ise bayram ikramiyesine %33 oranında bir artış yapılarak tutar 4 bin TL'ye yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce SSK ve Bağ-Kur emeklileri toplamda 8 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI!

Bu yıl emekli bayram ikramiyesi alınan zam kararı sonrasında 4 bin TL'ye yükseltildi. 3.000 TL olan bayram ikramiyesi % 33'lük zamla 4.000 TL'ye yükseltildi.

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için henüz kesin bir tarih açıklanmış değil. Ancak, bu yıl Ramazan ayının 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında sona erecek olması nedeniyle, bayram ikramiyelerinin en geç 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi