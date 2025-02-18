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Sivas’ta güncel kesim fiyatları | Kuzu kesim fiyatları ne kadar? Sivas’ta dana karkas et kesim fiyatları ne kadar?

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

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Sivas’ta güncel kesim fiyatları | Kuzu kesim fiyatları ne kadar? Sivas’ta dana karkas et kesim fiyatları ne kadar?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları bu hafta önemli bir artış gösterdi. Besiciler için olumlu bir gelişme olarak görülse de, artan et fiyatları tüketicileri zor durumda bırakabilir.

Dana Karkas Et Kesim Fiyatı Ne Kadar?

Bu hafta, dana karkas et kesim fiyatı bir önceki haftaya göre 5,65 TL artarak 400,69 TL seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz hafta 395,04 TL olan fiyatın artmasının başlıca nedeni, üretim maliyetlerindeki yükselme ve et talebinin artması olarak belirtiliyor. Artışın tüketiciye yansıması ise gözle görülür bir şekilde fiyatları artırmış durumda.

Kuzu Karkas Et Kesim Fiyatı Ne Kadar?

Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta 5,63 TL artarak 462,39 TL oldu. Geçen hafta 456,76 TL olan fiyat, bu haftaki artışla birlikte, Sivas'ta kuzu etinin fiyatını daha da yükseltmiş bulunuyor. Hem dana hem de kuzu etinin fiyatlarındaki artış, kırmızı etin maliyetinin ve talebinin yükseldiğini gösteriyor.

Fiyat Yükselmesinin Sebepleri Nelerdir?

Fiyatlardaki artışın başlıca sebepleri arasında üretim maliyetlerindeki yükseliş ve et talebindeki değişiklikler öne çıkıyor. Üreticiler, artan maliyetler nedeniyle daha yüksek fiyatlarla kesim yaparken, talebin yüksek olması da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Besiciler bu durumdan kazanç sağlasa da, tüketiciler kırmızı etin yüksek fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Sivas'taki Güncel Et Fiyatları

Sivas'ta bu hafta dana karkas et kesim fiyatı 409,20 TL, kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlendi. Bu artışlar, kırmızı etin talebinin yüksek olduğunu ve maliyetlerin yükseldiğini gösteriyor. Fiyatların önümüzdeki haftalarda nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.

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