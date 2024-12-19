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Sosyal yardım alanların istihdamı için işverenlere 564 milyon lira destek

Sosyal yardım alanların istihdamı için işverenlere 564 milyon lira destek
Sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumda olan vatandaşların iş gücü piyasasına kazandırılması için bu yıl 564,1 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal yardımlara bağlı kalmadan sosyoekonomik hayatın içerisinde yer almaları ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, çalışabilir durumda olan ve sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin istihdamına yönelik üç aşamalı "İşe Yönlendirme Yardımı", "İşe Başlama Yardımı" ve "Özel İşveren Sigorta Prim Desteği" sağlanıyor.

İlk adım olan İşe Yönlendirme Yardımı'nda, kişilere, İŞKUR tarafından işe yönlendirilmeleri halinde, iş görüşmesine gidiş ve başvuru ile kabul aşamasındaki giderleri için yıl içerisinde azami 3 kez olmak üzere maddi destek veriliyor.

Bu durumda bulunanların işe yerleştirilmeleri halinde, aynı yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücret tutarının üçte biri kadar İşe Başlama Yardımı yapılıyor.

Sigorta primlerini 1 yıl boyunca Bakanlık karşılıyor

Bakanlık, sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilmeleri durumunda, özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini 1 yıl boyunca karşılıyor.

Bu kapsamda, işverenlere 2024'te 127 bin sosyal yardım yararlanıcısı adına 564,1 milyon liralık Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verildi.

İşi kabul etmeyenlerin sosyal yardımları kesiliyor

Bakanlığın sunduğu istihdam desteğinin cezai müeyyidesi de bulunuyor.

İŞKUR tarafından teklif edilen işi haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez kabul etmeyen vatandaşların faydalandıkları sosyal yardımlar, 1 yıl boyunca kesiliyor.

Kaynak: AA

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