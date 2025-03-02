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Sürücüler müjde! Akaryakıta indirim geliyor: Yarın geceden itibaren..

Sürücüler müjde! Akaryakıta indirim geliyor: Yarın geceden itibaren..
Benzin fiyatlarında, 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim uygulanması bekleniyor.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini sevindirecek.

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

Benzinde, pazartesi akşamdan itibaren 1,15 TL fiyat indirimi öngörülüyor.

Yeni fiyatları 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 46,28 - 46,43 TL'den, motorin 46,47 - 46,58 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 46,97 TL, motorin 47,29 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,35 TL, motorin 47,66 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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