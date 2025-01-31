Vergi müfettişleri aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği talep edebilecek
Eşi kamu personeli olmayan vergi müfettişlerine de aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği talep etme imkanı tanındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik düzenlemesiyle, eşi kamu personeli olmayan ve bazı şartları karşılayan vergi müfettişleri de aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği talep edebilecek.
Eşi kamu personeli olmayan vergi müfettişinin yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için yardımcılık dönemi dahil vergi müfettişi olarak en az 5 yıl çalışması ve eşin görevlendirme talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde en az 1080 gün sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdiyle işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması gerekecek.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, başka bir daire başkanlığında görevlendirilen veya yerinde bırakılan vergi müfettişlerinden, görevlendirmenin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren her yıl mazeret durumlarının devam ettiğini gösteren belgeleri isteyebilecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”