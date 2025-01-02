Yurt Dışı Telefon Ne Zaman Açılır? IMEI Kayıt Süresi Ne Zamana Kadar? 2025 IMEI Kayıt Harcı Ne Kadar Oldu?

2025 yılında yurt dışından getirilen telefonların kullanımı ve IMEI kayıt süreci, pek çok kişinin aklında soru işaretleri yaratıyor. “Yurt dışı telefon ne zaman açılır?“, “2025 IMEI kayıt işlemleri nasıl olacak?“ gibi sorular, özellikle sık seyahat eden ve yurt dışından telefon getiren kişilerin gündeminde yer alıyor. 2025 yılına ait IMEI kayıt süreçleri, kayıt ücretleri ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte detaylar.

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıtlarının her yılbaşında güncellenmesi gerekiyor. Bu durum, "IMEI kaydı neden sıfırlanmadı?" sorusunu gündeme taşıyor. Bilindiği gibi, yurt dışı kaynaklı cep telefonlarının Türkiye'de yasal olarak kullanılabilmesi için IMEI numaralarının BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından kayıt altına alınması şart. Kayıt işlemi yapılmayan cihazlar ise 180 gün boyunca yasal olarak kullanılabiliyor. Peki, IMEI kaydı hangi tarihte sıfırlanır? Yurt dışı telefonum 1 Ocak itibarıyla aktif olacak mı? İşte 2025 yılına dair IMEI sıfırlama tarihleri!

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLAR NE ZAMAN AÇILIR?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından IMEI kayıtlarının yapılması şarttır. Her yılın başında IMEI kullanım hakları sıfırlanır ve 1 Ocak itibarıyla kayıt işlemleri başlar. Ancak, tüm telefonların aynı anda aktif hale gelmesi beklenmez; bu işlem genellikle kademeli olarak uygulanır ve süreç Ocak ayı boyunca devam eder.

IMEI KAYIT SÜRESİ 2025 YILINDA NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla IMEI kayıtsız telefonlar için belirlenen kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkarılmıştır. Bu değişiklik, özellikle yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye telefon getiren vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla yapılmıştır. Çift SIM kart destekleyen cihazlar içinse bu süre toplamda 240 güne kadar uzayabilir.

YILBAŞINDA IMEI KAYDI SIFIRLANIR MI?

Evet, her yılın başında IMEI kullanım hakları sıfırlanır. 1 Ocak 2025 itibarıyla IMEI kaydı bulunmayan telefonların kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekir. Bu sıfırlama süreci genellikle Ocak ayı boyunca devam eder ve kademeli bir şekilde uygulanır.

IMEI KAYIT İŞLEMLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Türkiye'de yurt dışından getirilen telefonların yasal olarak kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması zorunludur. Eğer bu kayıt işlemi yapılmazsa, belirlenen kullanım süresi sonunda telefon iletişim hizmetlerine kapatılır. Bu nedenle IMEI kaydının zamanında yapılması büyük önem taşır.

IMEI KAYIT ÜCRETLERİ 2025 YILINDA NE KADAR?

2024 yılında IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı için resmi ücret henüz açıklanmamış olsa da, bir artış beklenmektedir. Güncel kayıt ücretlerini BTK'nın resmi web sitesi üzerinden takip etmek önemlidir.

TELEFONLAR NEDEN 1 OCAK'TA HEMEN AÇILMIYOR?

1 Ocak tarihinde IMEI kayıt hakları sıfırlansa da, cihazların kullanıma açılması hemen gerçekleşmez. BTK tarafından belirlenen sıra ve prosedürlere göre cihazlar kademeli olarak aktif hale getirilir. Bu süreç Ocak ayının ilerleyen günlerine kadar devam edebilir.

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ NASIL DEĞİŞTİ?

2015: 131,50 TL

2018: 500 TL

2019: 1.500 TL

2020: 1.838,70 TL

2021: 2.620 TL

2022: 2.732 TL

2023: 6.091 TL ve sonrasında 20.000 TL

2024: 31.692 TL

IMEI kayıt ücretleri son yıllarda ciddi oranda artış göstermiştir.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARIN IMEI KAYDI YAPILMAZSA NE OLUR?

Eğer IMEI kaydı yapılmazsa, telefon Türkiye'de iletişim hizmetlerinden yararlanamaz ve kullanıma kapatılır. Ancak, bu cihazlar yurt dışında sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Türkiye'de yasal hizmet alabilmek için IMEI kayıt işlemlerinin tamamlanması zorunludur.

IMEI KAYIT SÜRESİ UZATILACAK MI?

2025 yılı itibarıyla IMEI kayıtsız cihazların kullanım süresi 180 gün olarak belirlenmiştir. Bu sürenin aynı şekilde devam edeceği öngörülmektedir.

IMEI KAYDI YAPTIRMADAN ÇİFT SIM KART KULLANILABİLİR Mİ?

IMEI kaydı olmayan cihazlarda çift SIM kart desteği toplamda 240 gün boyunca kullanılabilir. Ancak bu sürenin sonunda telefon tamamen iletişim hizmetine kapatılır.

Kaynak: Haber Merkezi