12 Ocak Pazartesi Ankara’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Ankara kar tatili için gözler Valilik’te!

Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava, yağmurla karışık kar ve yüksek kesimlerde kar yağışı ile buzlanma riski, "Ankara'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. İl genelinde özellikle kırsal ilçeler, yüksek rakımlı bölgeler ve çevre yollarında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Ankara Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara ve çevresi için yaptığı soğuk hava, kar yağışı ve don uyarılarının ardından, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Çamlıdere, Kızılcahamam, Ayaş, Nallıhan, Beypazarı, Elmadağ ve Güdül gibi yüksek kesimlere sahip ilçelerde yol durumu yakından takip ediliyor. Ankara Valiliği, hava koşulları ve ulaşım durumunu ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da okullar tatil mi?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Ankara Valiliği tarafından il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve ulaşımda risk oluşması halinde alınacak olası tatil kararı, Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

TAŞIMALI EĞİTİME TATİL

Ankara Valiliği tarafından;

"DUYURU

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.''

