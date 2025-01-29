15 Tatil Ne Zaman Bitiyor? Okullar Ne Zaman Açılıyor? 2024-2025 2. Dönem Okullar Ne Zaman Açılacak?
2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi sona erdi ve sömestr tatili başladı. Milyonlarca öğrenci tatilin keyfini çıkarırken, “Okullar ne zaman açılıyor?“ ve “2025 yılı 2. dönem ne zaman başlıyor?“ soruları gündeme geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 15 tatilin son günü 2 Şubat 2025 Pazar olarak belirlendi. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihte yeniden ders başı yapacak.
2024-2025 Okullar Ne Zaman Açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yılın tatil takvimini açıkladı. 9 Eylül'de başlayan eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapıldı. 17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte, 20 Ocak'ta sömestr tatili başladı.
Tatile devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, "Okullar ne zaman açılıyor?" ve "2025 yılı 2. dönem ne zaman başlıyor?" sorularını sıkça sormaya başladı.
MEB takvimine göre, 15 tatilin son günü 2 Şubat 2025 Pazar. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler yeniden ders başı yapacak.
15 Tatil Ne Zaman Bitiyor?
2024-2025 eğitim yılının ara tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
Okullar Ne Zaman Açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2025 yılı 2. dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler bu tarihte yeniden ders başı yapacak.
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