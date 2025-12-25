1937’de vefat eden hangi edebiyatçı aynı zamanda Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen ilk kişidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez Türk edebiyatı ve kültür tarihi bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Ünlü edebiyatçıların hayatlarına dair detayları sorgulayan soru merak uyandırdı.
1937'de vefat eden hangi edebiyatçı aynı zamanda Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?
A: Abdülhak Hamid Tarhan
B: Ömer Seyfettin
C: Tevfik Fikret
D: Yahya Kemal Beyatlı
Doğru cevap: A) Abdülhak Hamid Tarhan
