GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

19 ilde PKK/KCK’ya operasyon: 40 gözaltı

19 ilde PKK/KCK’ya operasyon: 40 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde 19 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda 40 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Gürz-30 operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlarda 40 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Ali Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER