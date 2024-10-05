2024 TEKNOFEST’te Konya başarılarıyla dikkat çekti! Rektör Yılmaz “Bu başarının bir parçası olmaktan gururluyuz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da katıldı. Festivalde stantları ziyaret ederek öğrenciler ve paydaşlarla bir araya gelen Yılmaz, başarılı olan takımları kutladı.

TEKNOFEST Adana'da öğrencilerle bir araya gelen Rektör Yılmaz, Üniversite olarak bilim ve teknoloji alanında gençleri desteklediklerini, TEKNOFEST'in bu açıdan genç yeteneklere önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Selçuk Üniversitesi olarak TEKNOFEST'in en büyük paydaşlarından biri olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu yıl, TEKNOFEST'e en yüksek katılımın olduğu yıllardan birisi ve biz de Üniversite olarak bu başarının bir parçası olmaktan gururluyuz. 24 takımımız finale kaldı ve beş takımımız ödül aldı. Bu başarıda emeği geçen tüm hocalarımızı ve öğrencilerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Araştırma ve inovasyona katkılardan dolayı da kutluyorum” diye konuştu.

Genç yeteneklerin kendilerini gösterme fırsatı bulduğu, teknolojik yeniliklerin sergilendiği TEKNOFEST'te yer alan stantları ziyaret eden Prof. Dr. Yılmaz, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Yılmaz, öğrencilere projelerinde azimle devam etmeleri gerektiğini belirterek ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki geleceğine katkı sağlayacak çalışmaların önemini vurguladı.

SELÇUK'UN GENÇ GİRİŞİMCİLERİNİN PROJELERİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Selçuk Üniversitesi, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Adana'da açtığı standıyla yoğun ilgi görüyor. Selçuk Üniversitesinin TEKNOFEST'te bugüne kadar elde ettiği ödüllerin sergilendiği stant; TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TBMM Sanayi, Ticaret, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve komisyon üyesi milletvekilleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşun yöneticileri tarafından ziyaret edildi.

Stantta Selçuk Üniversitesi Milli ve Yerli Sancak Topluluğu, Selçuk Takımı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu ve takım üyeleri tarafından tasarlanan "Kürşat” isimli hidromobil araç ve katma değere dönüştürülmeye uygun birçok proje 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Selçuk Üniversitesi TEKNOFEST standı, 6 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

(Sibel Elmas)