2024’ün son gününde Kalkan-37 operasyonu ile 14’ü yabancı 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılının son gününde düzenlenen “Kalkan-37” operasyonlarında 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere 42 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve 380 bin 807 kişiye yapılan kimlik kontrollerinde 764 düzensiz göçmenin tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 2024 yılının son gününde düzenlenen "Kalkan-37” operasyonları ile 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere 42 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayrıca; 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında;

380 bin 807 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 26 bin 475 personel, 8 bin 352 ekip ile 5 bin 566 noktada;4 bin 482 metruk bina,7 bin 804 umuma açık yer,539 terminal ve 2 bin 238 diğer yerlerolmak üzere toplam 15 bin 63 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Binlerce noktada gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, kaçakçıların saklandığı düşünülen metruk binalar, umuma açık alanlar ve ulaşım merkezleri de arandı.

Ali Yerlikaya "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi