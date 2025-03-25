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2025 Orman Genel Müdürlüğü Kura Takvimi: OGM İşçi Alımı Kura Çekimi Ne Zaman, Tarih Açıklandı mı?

2025 Orman Genel Müdürlüğü Kura Takvimi: OGM İşçi Alımı Kura Çekimi Ne Zaman, Tarih Açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 2025 yılı için gerçekleştirdiği 4.500 geçici işçi alımı başvuruları tamamlandı. 10-14 Mart tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından gözler kura çekilişine çevrildi. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile işe alım sürecinin nasıl şekilleneceğini merak ediyor.

OGM İşçi Alımı Kura Tarihi Açıklandı mı?

OGM işçi alımı için kura tarihleri henüz resmi olarak duyurulmadı. Kura çekilişinin detayları İŞKUR'un açık iş ilanlarında belirtilecek ve ayrıca ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerinden ilan edilecek. Adayların bireysel olarak adreslerine herhangi bir yazılı belge gönderilmeyecek. Yetkililer, kura tarihlerinin Ramazan Bayramı sonrasında netleşmesini bekliyor.

OGM İşçi Alımı Kadro Dağılımı

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında farklı pozisyonlarda toplamda 4.500 geçici işçi istihdam edilecek. Kadro dağılımı şu şekilde olacak:

  • Orman İşçisi: 3.105 kişi

  • Arazöz Şoförü: 812 kişi

  • Dozer Operatörü: 160 kişi

  • Greyder Operatörü: 233 kişi

  • Ekskavatör Operatörü: 122 kişi

  • İş Makinesi Operatörü: 36 kişi

  • Traktör Operatörü: 32 kişi

Hangi Pozisyonlar İçin Sınav Yapılacak?

Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü kadrolarına yapılan başvurular, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile değerlendirilecek. Kura sonucu belirlenen adaylar arasından, her kadro için belirtilen kontenjanın 4 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

Kura çekim tarihi ve sonuçlarıyla ilgili gelişmeler resmi duyurularla paylaşılacak. Adaylar, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerini takip ederek güncel bilgilere ulaşabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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