2025 Ramazan Bayramı Tatili: 2025 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Bayram Tatili 9 Gün Mü?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, milyonlarca kişi tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. 2025 yılında bayramın ilk günü 30 Mart Pazar, arefe günü ise 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Tatil planlarını şekillendirmek isteyenler, resmi tatil süresinin 9 güne çıkıp çıkmayacağını yakından takip ediyor.

Bayram Tatili 9 Gün Olacak Mı?

Resmi olarak Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün sürecek. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi idari izin kararı alınması halinde tatil süresi uzatılabilir. Eğer 2-3 Nisan (Çarşamba ve Perşembe) günleri için idari izin verilirse, hafta sonları da eklenerek bayram tatili 9 güne tamamlanabilecek.

2024 yılında olduğu gibi bu yıl da benzer bir karar alınması durumunda, kamu çalışanları uzatılmış bir bayram tatili yapabilecek. Ancak özel sektör çalışanları için tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı şirketlerin kararına bağlı olacak.

Öğrenciler İçin Tatil Zaten 9 Gün!

Öğrenciler açısından ise durum farklı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında 2. dönem ara tatili uygulanacak. Hafta sonları da eklendiğinde, öğrenciler için toplamda 9 gün tatil kesinleşmiş durumda.

Bayram Tatili Uzatılacak Mı?

Hükümetin tatili uzatıp uzatmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumların değerlendirmeleri sonrasında kararın açıklanması bekleniyor.

Tatilin uzaması hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları için büyük önem taşıyor. Tatil planlarını netleştirmek isteyen vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip etmeye devam ediyor.

2025 Ramazan Bayramı Takvimi

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi

Bayramın 1. Günü: 30 Mart Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan Salı

Kaynak: Haber Merkezi