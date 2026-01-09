2026 Emekli maaşı belli oldu! En düşük emekli aylığı kaç lira? İlk zamlı maaş ne zaman yatacak
- Güncelleme Tarihi:
Milyonlarca emekli TBMM’de görüşülecek en düşük emekli maaşını bekliyordu. Ve en düşük emekli aylığı belli oldu.
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi çin çalışma yapılıyordu. Kamuoyunun beklentisine cevap vermek isteyen hükümet süreci başlattı ve sonuca çok erken ulaşıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılacağını duyurdu.
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Kanun teklifi meclise sunuldu. Görüşmeler yetişmezse bile emekliler yeni zamlı maaşlarını Ocak 2026 itibariyle alacak. Maaş gününde eksik yatan paranın bir kısmı daha sonra hesaplara aktarılacak. Halen 16 bin 881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı yüzde 18,47 oranında artırılarak 20 bin lira olarak uygulanacak
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI KAÇ KİŞİ ALIYOR?
16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının karşılığı 4 milyon 11 bin 700 küsur kişiydi. Şimdi 20.000 TL'ye bu oran artırılmak suretiyle, yaklaşık bu 20 bin TL'den yararlanacak olan emekli sayısı 4 milyon 917 bin kişiye çıktı.
