20 Mart 2025 Perşembe Hangi Metro Durakları Kapalı, Ne Zaman Açılacak? M1, M2, F1 Metro Durakları Açıldı mı?
İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, Taksim ve Emniyet-Fatih metro istasyonları giriş ve çıkışlara kapatıldı. M1, M2 ve F1 hatlarında belirli istasyonlarda seferler durmadan devam edecek. Metro duraklarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar…
İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim ve Emniyet-Fatih metro istasyonları geçici olarak kapatıldı. M1, M2 ve F1 hatlarında belirli duraklar seferlere kapatılırken, istasyonların ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte detaylar…
İstanbul'da Metro Seferlerinde Hangi Duraklar Kapalı?
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bazı metro istasyonları geçici olarak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Özellikle Taksim ve Emniyet-Fatih duraklarının ne zaman açılacağı merak ediliyor.
Hangi Metro Durakları Kapalı?
Metro İstanbul'un açıklamasına göre, İstanbul Valiliği kararıyla:
M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattında Emniyet-Fatih istasyonu,
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattında Taksim istasyonu,
F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı.
Trenler, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonlarında durmadan seferlerine devam edecek.
Metro Durakları Ne Zaman Açılacak?
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandığı için metro istasyonları da bu kapsamda kapatıldı. Seferlerin ne zaman normale döneceğiyle ilgili ikinci bir duyuru bekleniyor.
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