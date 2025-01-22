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22 Ocak (Bugün) Hastaneler, Bankalar ve Kargolar Açık mı? Milli Yas Tatil mi Sayılır? Milli Yas Resmi Tatil Olur mu? Milli Yas Hangi Durumlarda İlan Edilir?

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22 Ocak (Bugün) Hastaneler, Bankalar ve Kargolar Açık mı? Milli Yas Tatil mi Sayılır? Milli Yas Resmi Tatil Olur mu? Milli Yas Hangi Durumlarda İlan Edilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu’da bir otelde meydana gelen yangın faciasının ardından bir günlük Milli Yas ilan edildiğini duyurdu. Peki, Milli Yas nedir ve Milli Yas ilan edildiğinde neler değişir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından, 1 günlük Milli Yas ilan edildi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 66 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybedenler nedeniyle 1 günlük Milli Yas ilan edilmiştir. 22 Ocak 2025 günü güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir" ifadelerini kullandı.

22 Ocak Hastaneler, Bankalar ve Kargolar Açık mı?

Milli Yas ilan edilen günlerde yalnızca bayraklar yarıya indirilir ve ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Ancak Milli Yas günleri resmi tatil kapsamında değildir. Bu nedenle, 22 Ocak Salı günü hastaneler, kargolar ve bankalar olağan mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecektir.

daki yangında hayatını kaybeden 66 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybedenler nedeniyle 1 günlük Milli Yas ilan edilmiştir. 22 Ocak 2025 günü güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir" ifadelerini kullandı.

Milli Yas Tatil mi Sayılır?

Milli yas, resmi tatil anlamına gelmez. Bu süreçte kamu kurumları, özel sektör ve okullar normal çalışma düzenine devam eder. Eğitim ve öğretim faaliyetleri aksamadan sürer, kamu hizmetleri kesintisiz bir şekilde devam eder. Milli yas, yalnızca bir anma ve yas sürecini ifade eder; iş günü tatili söz konusu değildir.

Milli Yas Resmi Tatil Olur mu?

Milli yas, resmi tatil kapsamında değerlendirilmez. Bu nedenle devlet daireleri, hastaneler, okullar, belediyeler ve diğer kamu kurumları olağan çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam eder. Özellikle sağlık, güvenlik ve ulaşım gibi kritik kamu hizmetleri bu süreçte kesintisiz olarak çalışır.

Milli Yas Hangi Durumlarda İlan Edilir?

Milli yas genellikle aşağıdaki durumlarda ilan edilir:

  • Önemli bir liderin veya devlet adamının ölümü,
  • Büyük doğal afetler (deprem, sel, yangın vb.),
  • Toplumsal felaketler, kazalar veya facialar,
  • Terör saldırıları veya savaş gibi olaylar.

Kaynak: Haber Merkezi

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