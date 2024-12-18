53 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte hakkında 4 farklı suçtan 17 suç kaydı olan Ebru Kocabıyık'ı yakalamak için çalışma başlattı.
‘Hırsızlık', ‘Yağma' gibi suçlardan toplam 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kocabıyık'ın Adapazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla Kocabıyık yakalandı. Ebru Kocabıyık, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA