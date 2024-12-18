GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

53 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

53 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, 4 ayrı suçtan 17 suç kaydı olan ve hakkında 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ebru Kocabıyık (26) jandarma tarafından yakalandı. Kocabıyık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte hakkında 4 farklı suçtan 17 suç kaydı olan Ebru Kocabıyık'ı yakalamak için çalışma başlattı.

‘Hırsızlık', ‘Yağma' gibi suçlardan toplam 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kocabıyık'ın Adapazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla Kocabıyık yakalandı. Ebru Kocabıyık, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER