81 ilde sahte alkol operasyonu: 10 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi
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81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden "Çengel-13” operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi, 37 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol imalatçılarına karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.
81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden "Çengel-13” operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli yakalandı.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımımızı tebrik ediyorum."
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