9. Yargı Paketi Meclisten geçti! Hangi düzenlemeler geldi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 9. Yargı Paketi, yargı sistemine yeni haklar ve düzenlemeler kazandırdı. Aile içi davalardan ceza yargılamalarına, adli yardım sisteminden istinaf süreçlerine kadar birçok başlıkta değişiklikler yapıldı.
Kadınlara soyadı hakkı düzenlemesi paketten çıkarıldı
Paketin ilk taslağında kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanabilmeleri için yapılması planlanan düzenleme bulunuyordu. Bu konudaki çalışmaların ayrı bir düzenlemeyle ilerleyen dönemde ele alınacağı belirtildi.
Aile bağlarına ilişkin yeni haklar
Anne ve baba ile çocuk arasında bağın reddi için dava açma hakkı tanındı. Evlât edinilen çocuklar, evlât edinenlerin adlarını soyadı olarak alabilecek.
Bu düzenlemelerle, aile bağlarına ilişkin hukuki süreçler daha net bir çerçeveye oturtuldu.
Adli yardım sistemi güçlendirildi
Baroların adli yardım sisteminde biriken ödemeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından 15 gün içinde avukatlara aktarılacak.
Ayrıca, birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım ödeneği oranları yeniden belirlendi.
Arabuluculuk ve uzlaştırma süreçlerinde yeni düzenlemeler
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavlarının nitelik ve kalitesini artıran düzenlemeler yapıldı.
Mesleğinde 20 yıl kademesi bulunan hukukçular, arabuluculuk eğitimine katılabilecek. Tarafların arabuluculuk müzakerelerine katılımlarını teşvik etmek amacıyla çeşitli düzenlemeler yapıldı.
İstinaf ve temyiz süreçlerinde kısaltma
İstinaf ve temyiz süreçlerinde hak arama özgürlüğünün daha etkin kullanılabilmesi amacıyla çeşitli düzenlemeler yapıldı.
Ayrıca, istinaf aşamasındaki dosyaların incelenme süreleri kısaltıldı. Aynı bölge adliye mahkemesi içindeki daireler arasındaki uyumsuzluklar giderilecek.
Ceza ve trafik düzenlemeleri
Sesli, yazılı veya görüntülü işlenen hakaret suçları artık uzlaştırma kapsamı dışına çıkarıldı ve ön ödeme ile kapatılabilecek hale getirildi.
Trafikten men edilen araçların kolaylıkla elden çıkarılabilmesi için düzenlemeler yapıldı.
Çocuk koruma kanununda yeni haklar
Çocuk koruma altına alınırken ihtiyaç duyulan görevlilere ödenek sağlanması, yeni düzenlemelerle güvence altına alındı.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi