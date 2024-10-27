Adana’da 5 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Bakan Ali Yerlikaya, “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır“ dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Adana'da saat 20.07'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çevre illerde de hissesildi
20,13 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, deprem Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi. Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedilen sarsıntının ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi: "Adana'nın'ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Adana Valisi Köşger: İlimizde olumsuzluk yok
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "İlimizde şu an için bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.
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