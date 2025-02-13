Aile İletişim Atölyeleri faaliyete geçiriliyor

“Aile Yılı“ kapsamında Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) bünyesinde Aile İletişim Atölyeleri hizmete girecek. Atölyelerde seminerler, eğitim programları, grup çalışmaları ve yarışmalar düzenlenecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, sağlıklı ve bilinçli aile ilişkilerinin teşvik edilmesi amacıyla Aile İletişim Atölyeleri hayata geçirilecek.
Aile İletişim Atölyeleri, bu yıl itibarıyla 76 ilde 550 merkezle hizmet sunan ADEM ve 27 ilde faaliyet gösteren 90 SODAM aracılığıyla kurulacak.
Aile kurumunu güçlendirmek hedefleniyor
Bireylerin aile içinde etkili iletişim becerileri kazanması, aile içi bağların güçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın artması amaçlanan atölyelerle, ailelerin sosyal ve psikolojik olarak daha güçlü hale gelmesi ve toplumun temel taşı aile kurumunun her yönden desteklenerek güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık, bu kapsamda aile kurumunu sosyal politikaların merkezine alarak güçlendirmeyi hedefliyor.
Atölyelerde, uzman eğitmenler ve danışmanlar eşliğinde aile içi iletişim, empati, problem çözme, stres yönetimi ve sağlıklı aile ilişkileri gibi konularda seminerler, eğitim programları, grup çalışmaları ve yarışmalar düzenlenecek.
Katılımcılar, atölye çalışmalarında interaktif yöntemlerle kendilerini ifade etme ve karşılıklı anlayışı geliştirme fırsatı bulacak.
Kaynak: AA
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