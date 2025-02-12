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Aksaray’daki bu berber emeklilerden para almıyor! Bedava tıraş

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Aksaray’daki bu berber emeklilerden para almıyor! Bedava tıraş

Aksaray'da emeklilere yönelik başlatılan bedava tıraş hizmeti yoğun ilgi görüyor. 

Haftanın her günü bedava!

Aksaray Belediyesi tarafından hizmete sunulan berber salonu haftanın her günü emeklilere ücretsiz tıraş hizmeti veriyor. Hafta içi hizmet veren berber salonu talep gelmesi alinde cumartesi günleri de açılıyor. 

Mobil tıraş hizmeti de var!

Emeklilere hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ücretsiz tıraş imkanı sunan Aksaray Belediyesi Berber Salonunun yanı sıra mobil tıraş hizmeti de var. Evinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlar da mobil tıraş hizmeti ile memnun ediliyor. 

Herkes memnun! 

Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Aksaray Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan her kesime hizmet sunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın memnuniyeti her zaman birinci önceliğimizdir. Emekli Dinlenme Evi bahçesine açtığımız berber salonumuzda emeklilerimize ücretsiz kuaför hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu hizmetten faydalanan hemşerilerimiz, esnaf ziyaretlerimizde memnuniyetlerini bizzat bizlere iletiyorlar.”

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